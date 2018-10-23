Эксперт усомнился, что подорожание хлеба приобретет массовый характер

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Подорожание хлеба в России вряд ли будет носить массовый характер; обычно же согласование отпускных цен между поставщиками и торговыми сетями длится 1,5-2,5 месяца, сообщил РИА Новости управляющий партнер консалтингово-коммуникационного агентства в сфере АПК Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Два красноярских хлебокомбината, "Ярхлеб" и "Дихлеб", ранее оповестили своих контрагентов о повышении цен на выпускаемую продукцию. Согласно письмам предприятий, которые имеются в распоряжении РИА Новости, "Ярхлеб" предупреждает о росте цен с 1 ноября в среднем на 10%, "Дихлеб" — на 8-12% с 1 октября. Производители указывают, что последний раз отпускные цены повышались в первом квартале 2016 года.

Хлебокомбинаты объясняют необходимость повышения цен, в частности, удорожанием бензина, ростом цен на муку, инфляцией и ослаблением рубля. По данным Росстата, по состоянию на 15 октября средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки в РФ составили 47,4 рубля за килограмм, увеличившись на 3% с начала года. Хлеб из ржано-пшеничной муки подорожал также на 3% — до 46,96 рубля за килограмм.

"Согласование отпускных цен на продукцию с сетями и их обоснование длится от 1,5 месяцев до 2,5 месяцев. В целом, переговоры о повышении цены идут с торговыми сетями с августа 2018 года. Но я не думаю, что подорожание хлеба может приобрести массовый характер", — сказал в свою очередь Березнюк.

"Сами торговые сети не заинтересованы в ощутимом росте цен на продукцию первой необходимости, особенно когда последние три года зафиксировано падение покупательской способности и реальных доходов населения", — добавил собеседник агентства. Он отметил, что, даже с учетом роста цены на пшеницу 3-го класса до 11,27 тысячи рублей за тонну в октябре с 10,05 тысячи в августе, доля зерна в себестоимости буханки хлеба слишком мала, чтобы кардинально влиять на цену.

"В среднем эта доля составляет 16-26%", — отметил эксперт. Он также напомнил, что часто снижение рентабельности у производителей происходит из-за их неумения планировать, перестраиваться и оптимизировать свои бизнес-процессы исходя из текущей рыночной конъюнктуры. Например, растениеводческие компании, заранее купившие ГСМ, до его подорожания летом, понесли минимальные потери во время роста цен на топливо.