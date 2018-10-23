Рядом с Байкалом планируют построить рыборазводный завод

ИРКУТСК, 23 окт – РИА Новости. Сарминский рыборазводный завод, который поможет компенсировать ущерб от антропогенной нагрузки и незаконного промысла сига, омуля и черного байкальского хариуса, планируется построить вблизи Байкала, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Рыбоводно-биологическое обоснование, подготовленное учеными по заказу министерства сельского хозяйства Иркутской области, подтвердило целесообразность строительства завода в Ольхонском районе вблизи Байкала. Приангарье предлагает включить проект в федеральную программу "Сохранение озера Байкал".

"Иркутская область подготовила обоснование строительства Сарминского рыбоводного завода. Предложения региона обсудили в Москве министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин и губернатор Иркутской области Сергей Левченко", — говорится в сообщении.

В рамках проекта предлагается в устье реки Сарма на первом этапе возвести рыбоводный пункт и выростные пруды для подращивания молоди, на втором — построить рыборазводный завод.

Кроме того, на встрече шла речь об организации приемных пунктов для нефтесодержащих, хозяйственно-бытовых сточных вод и твердых коммунальных отходов с судов в акватории Байкала, а также о реконструкции канализационно-очистных сооружений в поселке Листвянка и в Ольхонском районе.

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