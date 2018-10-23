Минсельхоз России оценивает ситуацию на рынке хлеба как стабильную

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Минсельхоз РФ проводит еженедельный мониторинг ситуации на рынке зерна, продуктов его переработки и хлеба, сейчас ситуация на нем стабильная, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза.

Два хлебокомбината Красноярского края, "Ярхлеб" и "Дихлеб", ранее оповестили своих контрагентов о вынужденном повышении цен на выпускаемую продукцию. Согласно письмам предприятий, которые имеются в распоряжении РИА Новости, "Ярхлеб" предупреждает о повышении цен в среднем на 10%, "Дихлеб" — на 8-12%. Производители указывают, что последний раз отпускные цены повышались в первом квартале 2016 года.

Хлебокомбинаты объясняют необходимость повышения цен рядом факторов, в частности — удорожанием бензина, увеличением тарифов на электроэнергию, а также ростом цен на муку, инфляцией и ослаблением рубля. По данным Росстата, по состоянию на 15 октября средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки в РФ составили 47,4 рубля за килограмм, увеличившись на 3% с начала года. Хлеб из ржано-пшеничной муки подорожал также на 3% — до 46,96 рубля за килограмм.

"Вопрос находится на постоянном контроле в Минсельхозе России, проводится еженедельный мониторинг ситуации на рынке зерна, продуктов его переработки и хлеба. В настоящее время ситуация характеризуется как стабильная", — сказали в министерстве.

Минсельхоз также указывает, что в 2017 году в результате хорошего урожая зерновых (рекордные 135,4 миллиона тонн) наблюдалось снижение темпов роста цены на хлеб и хлебобулочные изделия. По данным министерства, в 2017 году потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли за год на 2,7%. В текущем году невысокие темпы роста сохраняются (в январе-сентябре 2018 года — 2,3%).

"По данным Росстата в структуре розничной цены на хлеб и хлебобулочные изделия в зависимости от вида в последние годы доля стоимости основного вида сырья (муки) составляет от 17% до 24% и практически сопоставима с долей оборота сферы обращения, которая в зависимости от вида хлеба составляет от 17% до 21%", — добавляет Минсельхоз.