МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Проект Минтранса о переносе с 1 января 2020 года в Россию серверов и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу авиабилетов внутри страны, не несет риска остановки деятельности авиакомпаний, полагает директор по финансам и экономике "ТАИС", разработчика платформы TAIS PSS, основы Национальной системы бронирования (НСБ) Александр Сизинцев.

Минтранс в июле опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов. В частности, он предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России серверов и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу авиаперевозок внутри страны, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты. В настоящий момент базы данных, используемые большинством систем оформления воздушных перевозок, находятся на территории иностранных государств.

Авиакомпания S7 (вторая по пассажиропотоку в РФ, начала переход с системы SITA на Amadeus), заявила о рисках для перевозчиков в случае миграции на альтернативную систему. В частности, по мнению S7, подобный переход принесет авиакомпаниям крупные финансовые потери.

"По нашему мнению, проект документа не несёт риска остановки деятельности российских авиакомпаний", — сказал Сизинцев РИА Новости. Он считает, что отсутствие функционала по интеграции части российских авиакомпаний в глобальные альянсы связано с отсутствием такого заказа — при его появлении можно провести доработки.

"Сроки реализации миграции на отечественные платформы … (до 1 января 2020 года) полностью реализуемы для авиакомпаний, не входящих в глобальные альянсы, в то время как для авиакомпаний-участников глобальных альянсов данный вопрос может быть дополнительно обсуждён и согласован с авторами документа", — пояснил представитель "ТАИС".

Сизинцев заверил, что TAIS PSS как основа НСБ полностью модифицирована и отвечает всем требованиям авиакомпаний. "Решение TAIS PSS призвано обеспечить информационную безопасность российских пассажиров и операционную стабильность авиакомпаний. … Для авиакомпаний работа с российскими платформами дешевле по сравнению с иностранными и лишена валютных рисков. А это … может повлиять на уменьшение расходной части авиакомпаний и, как следствие, на снижение средней стоимости авиабилетов", — уверен он.