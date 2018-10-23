Татарстан и американская Oracle планируют долгосрочное сотрудничество

КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Татарстан и американская корпорация Oracle планируют создать рабочую группу для детального изучения вопросов сотрудничества, специалисты компании презентуют свои продукты предприятиям нефтехимического сектора республики и прочтут лекции в университете Иннополис, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Президент Татарстан Рустам Минниханов находится в Сан-Франциско с двухдневной рабочей поездкой, в рамках которой обсуждает вопросы расширения сотрудничества с рядом американских компаний. В частности, он посетил специализированную выставку в рамках международной конференции Oracle OpenWorld и встретился с руководством корпорации Oracle.

"Минниханов отметил, что развитие информационно-коммуникационных технологий и инноваций – одно из приоритетных направлений для Татарстана, республика считает цифровизацию экономики важной задачей. Он предложил укрепить отношения, чтобы Татарстан и крупные предприятия региона стали не просто пользователями программных продуктов и услуг Oracle, но и партнерами корпорации", — говорится в сообщении.

Минниханов предложил создать рабочую группу для проработки актуальных вопросов и тем для более детального обсуждения. Он также предложил специалистам компании выступить с презентацией для руководителей крупных промышленных предприятий Татарстана на очередном заседании совета директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг". По словам главы республики, это послужит укреплению отношений и продвижению продуктов и услуг Oracle на ИТ-рынке региона.

Представители компании высоко оценили усилия Татарстана, прилагаемые к развитию ИТ-отрасли и в целом цифровизации. Они выразили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, подчеркнув, что нацелены на то, чтобы партнерство было эффективным.

Также в ходе встречи достигнута договоренность о том, что специалисты Oracle выступят в университете Иннополис с лекциями, добавили в пресс-службе.

Другие новости региона читайте здесь >>