Эксперт рассказал о роли Ленинградской области в международных перевозках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Логистические терминалы Ленинградской области могут сыграть положительную роль для перевозки углеводородов по Северному морскому пути при расширении транспортного коридора, заявил РИА Новости директор Центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов, комментируя заявление губернатора Александра Дрозденко в ходе визита в Германию о перспективах портов региона при перевозках углеводородов.

Большие перспективы

Делегация Ленинградской области находилась с официальным визитом в Германии с 16 по 18 октября. Представители региона участвовали в бизнес-форуме "Третий День предпринимателей: Россия в Мекленбурге — Передней Померании" в Ростоке, а также встречались с руководством ведущих производственных предприятий города.

"Мы рассчитываем, что у нас продолжится очень хорошая динамика экономических отношений. Прежде всего, нас связывает успешный опыт совместных проектов в сфере транзита, логистики и энергетики. Сегодня мы будем говорить о завершении первого этапа, начала строительства Северного потока-2. Кроме того, обсудим создание новых возможностей для развития порта Росток. Исходя из того, что в Ленинградской области появятся новые портовые мощности в Приморске, планируем создать своеобразный "угольный поток", который свяжет поставку угля через порт Росток в Германию и Европу. Также идут переговоры о создании новых возможностей доставки азиатских контейнерных грузов через Северный морской путь, чтобы затем через порт Росток доставлять их в остальные портовые терминалы Европы. Уверен, именно за такими крупными транснациональными проектами будущее", — заявил в ходе форума Дрозденко.

Инвестициям — быть

Губернатор Ленинградской области также встретился с управляющим партнером группы "Кнауф" Манфредом Грундке в ходе своего официального визита в Росток, который подтвердил намерение инвестировать в регион.

Стороны обсудили ход реализации соглашения, заключенного в 2017 году в рамках XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое предусматривает инвестиции в размере 3,5 миллиарда рублей до 2020 года в модернизацию производства "Кнауф Петроборд" в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области и его очистных сооружений.

"Для меня важно было услышать, что соглашения, подписанные на ПМЭФ, исполняются. В эффективном взаимодействии заинтересованы не только представители бизнеса, но и регион, поскольку компания гарантирует городу рабочие места и положительное влияет на социальное благополучие жителей в целом", — подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил Грундке за приверженность работе в России и назвал это "не менее ценным вкладом, чем сами инвестиции". Сам Грундке отметил, что позитивный опыт подразделения компании в регионе будет использован в работе всей группы КНАУФ.

В 2017 году Ленинградская область и Мекленбург — Передняя Померания отметили 15-летний юбилей дружественных связей. Они были установлены в январе 2002 года, когда в Грайфсвальде была подписана совместная декларация о региональном сотрудничестве. Партнерство сторон базируется на экономических проектах в регионе Балтийского моря, а совместные бизнес-форумы служат площадкой для развития деловых контактов. Проводятся регулярные визиты официальных делегаций, школьные и молодежные обмены, выставки о культуре и истории России и ФРГ, поддерживаются совместные спортивные проекты.

Потенциал терминалов

"Если удастся наладить хотя бы небольшой транспортный коридор для угля из Приморска в Европу, то это будет серьёзным достижением для властей Ленинградской области", — считает Коптелов.

Он добавил, что "доставка по Северному морскому пути — достаточно дорогостоящее занятие". "Поэтому массового товаропотока из Китая мы в ближайшее время не увидим, а вот железнодорожными контейнерами из Китая уже сейчас доставляется множество грузов, и тут возможно расширение транспортного коридора", — сказал он.

"С большой вероятностью можно предположить, что Северный морской путь будет востребован для перевозки углеводородов, и тут логистические терминалы Ленинградской области могут сыграть положительную роль", — добавил эксперт.

По мнению Коптелова, в нынешней политической ситуации "текущие инициативы Ленобласти — это хорошая подготовка почвы, и в случае снижения санкционного давления на Россию данные инициативы получат свою реализацию".

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