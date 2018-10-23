Новый казанский отель получил европейскую премию за дизайн

КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Отель Kazan Palace Hotel by Tasigo в столице Татарстана победил в номинации "Лучший дизайн-проект нового отеля" регионального этапа премии European Property Awards 2018 (Россия) международного конкурса International Property Awards, сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.

Отель разместился в реконструированном здании исторической Шамовской больницы и принадлежит турецкой строительной компании Polimeks Group.

European Property Awards является одной из самых престижных мировых премий в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Проекты, участвующие в конкурсе, оцениваются независимой группой из 80 экспертов со всего мира по следующим критериям: дизайн, качество, инфраструктура, инновации, оригинальность решений и приверженность устойчивому развитию. В этом году из России участвовали более 180 проектов. Церемония награждения победителей конкурса пройдет 25 октября в Лондоне, отметили в пресс-службе.

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