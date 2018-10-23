Ульяновская область закрепила за собой 35 показателей развития конкуренции

УЛЯНОВСК, 23 окт — РИА Новости. В Ульяновской области утверждены ключевые показатели развития конкуренции региона к 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба главы региона.

"На сегодняшний день мы одними из первых среди регионов согласовали с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) ключевые показатели, которые планируем достичь к началу 2022 года. Всем органам исполнительной власти, подведомственным учреждениям, муниципальным образованиям региона разосланы контрольные поручения", — заявил губернатор области Сергей Морозов, подписавший соответствующее распоряжение.

В министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области пояснили, что материалами Государственного совета по вопросу развития конкуренции определен 41 показатель.

"В соответствии с рекомендациями ФАС России, региону необходимо отобрать и закрепить за собой 80% показателей, то есть не менее 33. Целевые значения могут быть приняты в рекомендованном варианте, либо изменены в сторону увеличения", — отметил представитель ведомства.

По словам министра развития конкуренции и экономики региона Рустема Давлятшина, область провела большую работу с отраслями по подготовке перечня ключевых показателей развития конкуренции.

"Контрольный срез будет осуществляться нами ежегодно по итогам года. По ряду из них мы готовы принять повышенные обязательства по отношению к рекомендованным ФАС России. Например, по рынку племенного животноводства на федеральном уровне установлен показатель в 20%, мы на себя готовы взять не менее 50%. По жилищному строительству рекомендован 80%, мы готовы закрепить для себя показатель в 100%", — сказал РИА Новости Давлятшин.

В пресс-службе главы области уточнили, что губернатор закрепил за регионом 35 показателей.

"В Ульяновской области уже проводится достаточно серьезная и масштабная работа в рамках реализации Национального плана развития конкуренции. Мы должны обеспечить во всех отраслях экономики присутствие не менее трех хозяйствующих субъектов, один из которых относится к частному бизнесу, снижение количества нарушений антимонопольного законодательства, увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации", — цитирует пресс-служба губернатора.

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