ТЮМЕНЬ, 23 окт — РИА Новости. Одиннадцать компаний ведут работы на площадке индустриального парка "Боровский" в Тюменском районе, из них две уже приступили к производству продукции, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Еще три предприятия будут запущены до конца года. В ближайшее время состоится экспертный совет, на котором будет рассматриваться заявка от инвестора, который, вероятно, станет двенадцатым резидентом индустриального парка "Боровский", — сказал собеседник агентства.

По словам главы региона Александра Моора, индустриальные парки доказали свою эффективность, как один из основных компонентов региональной инвестиционной экосистемы.

"Стабильный интерес инвесторов и высокие темпы реализации проектов свидетельствуют в пользу того, что в ближайшем будущем индустриальные парки по-прежнему останутся флагманом региональной инвестиционной политики. Наполнение резидентами и запуск проектов в парке "Богандинский" и агроиндустриальном парке "Ишимский" — непростая, но, уверен, решаемая задача на ближайшие два года", — считает губернатор.

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