Росстат назвал самый дешевеющий продукт

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В этом году больше всего снизились цены на помидоры и огурцы, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики. Об этом сообщает "Российская газета".

"Цены на томаты по сравнению с октябрем прошлого года упали на восемь процентов, а на огурцы — на четыре процента. Произошло это из-за роста объемов производства и возобновления поставок из Турции", — пояснил изданию исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Сейчас сбор урожая этих овощей практически закончен, так что дальнейшего снижения цен ждать не стоит. Стоимость тех же помидоров и огурцов, по данным Росстата, уже пошла вверх.

Однако другие популярные овощи продолжают дешеветь: цена на морковь снизилась почти на десять процентов, репчатый лук — на пять процентов, картофель — на четыре процента, белокочанную капусту — на два процента.