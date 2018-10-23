ВТБ провел ряд встреч с частным бизнесом и фондами Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, 23 окт — РИА Новости. ВТБ провел ряд встреч с частным бизнесом и фондами Королевства Саудовская Аравия (КСА), обсуждались потенциальные проекты в недвижимости, торговле, энергетике, сообщил РИА Новости глава банка Андрей Костин.

Он приехал в страну впервые, планирует выступить в рамках инвестиционной конференции Future Investment Initiative, которая проходит в Эр-Рияде 23-25 октября.

"Нас давно приглашали, я приехал первый раз. Нам интересно работать с фондами по совместным инвестициям, с крупным бизнесом, который заинтересован работать в России", — сказал Костин.

"У нас уже прошел ряд встреч с бизнесом, коллеги интересуются недвижимостью, торговыми, энергетическими проектами. Это первый заход, первый пристрел. Пока рано говорить о конкретных проектах, тут надо много работать. Сегодня еще встречи будут", — добавил он.

Идеи открытия офиса у ВТБ пока нет, сообщил Костин.