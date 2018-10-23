МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет заседание правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Калининградской области, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Дмитрий Медведев проведет заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Калининградской области. Участники заседания обсудят ход реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области", а также вопросы энергообеспечения области", — говорится в сообщении.

Помимо этого, в рамках рабочей поездки премьер-министр осмотрит международный аэропорт "Храброво", посетит Калининградский янтарный комбинат, а также проведет встречу с губернатором области Антоном Алихановым.

По информации правительства Калининградской области, лимиты ассигнований из федерального бюджета на 2017 год на реализацию федеральной целевой программы развития региона на период до 2020 года составили 5,57 миллиарда рублей, общий объем финансирования программы за счет всех источников – 9,81 миллиарда рублей. В 2018 году за счет средств федерального бюджета на реализацию программы предусматривалось 12,2 миллиарда рублей.