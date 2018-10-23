ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке приступили к научно-техническому сопровождению строительства сухого дока на судостроительном комплексе "Звезда" в Приморье, сообщает вуз.

Отмечается, что инженеры ДВФУ начали расчеты и разработку рекомендаций по использованию новых технологий и материалов на судоверфи.

"В сухом доке запланировано строительство уникальных судов, в том числе крупнейшего в мире ледокола "Лидер", предстоит решить много задач: исследовать грунтовое основание, провести испытания стальной арматуры на специальной разрывной машине, подобрать состав бетона для долговечности конструктивных элементов", — отметил директор Инженерной школы ДВФУ, доктор технических наук Александр Беккер.

На строительной площадке на заводе оборудована полевая лаборатория ДВФУ для контроля качества производства бетона и технологии его укладки. В университете уже разработали рекомендации по обеспечению надежности защитного сооружения дока и выполнили сложные расчеты создания днища.

Инженеры вуза будут сопровождать строительство до сдачи дока в эксплуатацию, которая запланирована на 2020 год. Параметры сооружения позволят построить крупнейший арктический танкер-газовоз для работы на Северном морском пути, буровые суда ледового класса, атомные ледоколы и другую морскую технику.

ДВФУ со "Звездой" ведут целевую подготовку кадров, научные исследования, организуют для студентов производственную практику. Сейчас около 200 студентов, которые будут работать на судостроительных предприятиях региона, учатся в Инженерной школе ДВФУ.

Ранее вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин заявлял, что судоверфь "Звезда" в Приморском крае с вводом в эксплуатацию сухого дока в 2020 году полностью обеспечит строительство атомных ледоколов проекта 10510 "Лидер". Будущий сухой док, по его словам, "фактически представляет из себя второй завод". Его длина составит 485 метров, ширина — 114 метров, высота — 14,5 метров.

В сентябре в ходе церемонии заливки первого бетона в основание сухого дока глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал, что судоверфь "Звезда" планирует сократить сроки строительства сухого дока и сдать его в 2020 году, а не в 2023 году, как планировалось изначально. После этого вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал журналистам, что в России будут построены три новых атомных ледокола проекта 10510 "Лидер", и что вопрос с финансовым обеспечением строительства решен.

Новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов.

"Звезда" будет строить новые атомные ледоколы проекта 10510 в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с петербургским Балтийским заводом, где сейчас сооружаются три универсальных атомных ледокола "Арктика", "Сибирь" и "Урал" проекта 22220.