ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке приступили к научно-техническому сопровождению строительства сухого дока на судостроительном комплексе "Звезда" в Приморье, сообщает вуз.
"В сухом доке запланировано строительство уникальных судов, в том числе крупнейшего в мире ледокола "Лидер", предстоит решить много задач: исследовать грунтовое основание, провести испытания стальной арматуры на специальной разрывной машине, подобрать состав бетона для долговечности конструктивных элементов", — отметил директор Инженерной школы ДВФУ, доктор технических наук Александр Беккер.
Инженеры вуза будут сопровождать строительство до сдачи дока в эксплуатацию, которая запланирована на 2020 год. Параметры сооружения позволят построить крупнейший арктический танкер-газовоз для работы на Северном морском пути, буровые суда ледового класса, атомные ледоколы и другую морскую технику.
ДВФУ со "Звездой" ведут целевую подготовку кадров, научные исследования, организуют для студентов производственную практику. Сейчас около 200 студентов, которые будут работать на судостроительных предприятиях региона, учатся в Инженерной школе ДВФУ.
Ранее вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин заявлял, что судоверфь "Звезда" в Приморском крае с вводом в эксплуатацию сухого дока в 2020 году полностью обеспечит строительство атомных ледоколов проекта 10510 "Лидер". Будущий сухой док, по его словам, "фактически представляет из себя второй завод". Его длина составит 485 метров, ширина — 114 метров, высота — 14,5 метров.
Новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов.
"Звезда" будет строить новые атомные ледоколы проекта 10510 в кооперации с российскими судостроителями, в том числе с петербургским Балтийским заводом, где сейчас сооружаются три универсальных атомных ледокола "Арктика", "Сибирь" и "Урал" проекта 22220.