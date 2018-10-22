Глава минфина США встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

ДОХА, 22 окт — РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом накануне открытия форума Future Investment Initiative, несмотря на озвученный ранее отказ ехать на конференцию в свете убийства журналиста Джамаля Хашукжи, сообщил МИД королевства.

Ранее на фоне ситуации с пропажей Хашукджи многие бизнесмены и СМИ, планировавшие участвовать в инвестиционном форуме Future Investment Initiative (FII), который пройдет в Эр-Рияде 23-25 октября, заявили о намерении отменить поездку. Так, по сообщениям СМИ, на конференцию не приедут гендиректор одного из крупнейших инвестбанков мира, американского JP Morgan Chase, Джейми Даймон, главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи. Мнучин ранее также заявил, что не поедет на конференцию в Саудовскую Аравию.

В МИД отметили, что во время встречи с Мнучиным "принц указал на стратегическое партнерство между США и Саудовской Аравией и роль этого партнерства согласно экономической программе развития королевства "Видение – 2030"".

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются.