Эксперт оценил законопроект о новостных агрегаторах

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Проект об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах — логичное продолжение закона о владении СМИ, которым также установлено аналогичное ограничение иностранного участия, считает эксперт по цифровой экономике Арсений Щельцин.

Ранее в понедельник в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ограничить до 20% долю иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрегаторов в РФ. При этом санкция за неисполнение требований такого ограничения доли предполагает ограничение к нему доступа на территории РФ на основании решения суда, следует из внесенного в Госдуму законопроекта.

"С одной стороны, это логичное продолжение закона о владении средствами массовой информации (также ограничивает долю иностранного участие на уровне 20% — ред.), с другой стороны, агрегаторов не так много — всего четыре, по сравнению лицензиями СМИ, которых около 80 тысяч", — сказал Щельцин РИА Новости.

"Сложно сказать, насколько именно такая форма будет полезна для власти и отрасли, ведь под изменение акционерной структуры попадают все четыре зарегистрированных новостных агрегатора – СМИ2, "Рамблер/новости", "Яндекс.Новости", "Новости@Mail.ru". Google, на удивление, не зарегистрирован в реестре, и, соответственно, на него пока не распространяются эти правила", — добавил эксперт.

Проектом закона также предполагается, что владельцы новостных агрегаторов будут обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с новыми требованиями не позднее шести месяцев со дня вступления закона в силу, а те владельцы, которых включат в указанный реестр после вступления в силу данного закона — не позднее шести месяцев после включения соответствующей записи в реестр новостных агрегаторов.