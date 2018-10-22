Эксперт оценил законопроект о новостных агрегаторах

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Проект об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах — логичное продолжение закона о владении СМИ, которым также установлено аналогичное ограничение иностранного участия, считает эксперт по цифровой экономике Арсений Щельцин.
"С одной стороны, это логичное продолжение закона о владении средствами массовой информации (также ограничивает долю иностранного участие на уровне 20% — ред.), с другой стороны, агрегаторов не так много — всего четыре, по сравнению лицензиями СМИ, которых около 80 тысяч", — сказал Щельцин РИА Новости.
Проектом закона также предполагается, что владельцы новостных агрегаторов будут обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с новыми требованиями не позднее шести месяцев со дня вступления закона в силу, а те владельцы, которых включат в указанный реестр после вступления в силу данного закона — не позднее шести месяцев после включения соответствующей записи в реестр новостных агрегаторов.