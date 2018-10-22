Определен размер штрафов для скрывающих доходы самозанятых граждан

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, какой штраф придется платить самозанятым гражданам, которые попытаются скрыть свои доходы от Федеральной налоговой службы.

По его словам, штраф составит 20% от суммы нарушения, если налогоплательщика поймают первый раз, и 100% суммы скрытого дохода при повторной попытке неуплаты налога.

"Мы предлагаем легализоваться тем, кто хочет это сделать и кто считает, что установленная конституцией обязанность платить налоги и сборы является реальной", — заявил Макаров журналистам, комментируя готовящийся законопроект о новом налоговом режиме для самозанятых, так называемом налоге на профессиональный доход.

В рамках этого режима граждане, установив специальное приложение на смартфон, смогут легально заниматься предпринимательством. Ставка налога для них составит четыре процента с полученного дохода, если предприниматель работает с физлицами, и шесть процентов — если он обслуживает юридических лиц.

"Этот режим стал возможен благодаря прорывным технологиям, которые использует ФНС. Режим позволяет снизить административную нагрузку — регистрация в 2 клика на своём мобильном устройстве и отсутствие отчетности", — рассказал Макаров.

Как отметил Макаров, такой режим позволит снизить административную нагрузку. Регистрация будет происходить в два клика на мобильном устройстве. Кроме того, не будет отчетности.

Он напомнил, что законодательством установлена существенно более серьезная ответственность за неуплату других налогов: например, при неуплате НДФЛ уголовная ответственность начинается с 900 тысяч рублей.

Эксперимент может пройти с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в четырех субъектах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. В нем смогут принять участие граждане, которые получают доходы от своей деятельности, но не имеют работодателя и наемных работников. Кроме того, их годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.

