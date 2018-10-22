Google не входит в реестр новостных агрегаторов, заявили в Роскомнадзоре

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Google в настоящее время не входит в реестр новостных агрегаторов, сообщили РИА Новости в пресс–службе Роскомнадзора.

"Google в настоящее время не входит в реестр новостных агрегаторов. На момент рассмотрения этого вопроса его аудитория была недостаточной для включения в этот реестр", — сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Роскомнадзора затруднились комментировать, подпадает ли Google под законопроект об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах, поскольку ведомство не принимало участия в разработке законопроекта.

Ранее в понедельник в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ограничить до 20% долю иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрегаторов в РФ. Санкция за неисполнение требований по ограничению доли иностранного участия до 20% в уставном капитале новостного агрегатора предполагает ограничение к нему доступа на территории РФ на основании решения суда, следует из внесенного в Госдуму законопроекта.

Проектом предполагается, что владельцы новостных агрегаторов будут обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с новыми требованиями не позднее шести месяцев со дня вступления закона в силу, а те владельцы, которых включат в указанный реестр после вступления в силу данного закона — не позднее шести месяцев после включения соответствующей записи в реестр новостных агрегаторов.

Один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия") заявил РИА новости, что новостные агрегаторы Google и "Яндекса" попадают под этот проект. По его словам, они изменят структуру собственности, в частности, могут продать акции российским акционерам в случае приятия проекта об ограничении иностранного участия в их уставном капитале.