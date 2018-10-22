Фунт дешевеет к доллару на осложнении процесса Brexit

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Курс фунта стерлингов к доллару в понедельник вечером снижается, инвесторы реагируют на осложнение процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit) из-за разногласий по вопросу ирландской границы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.49 мск курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,2975 доллара с 1,3081 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару снижался до 1,1471 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1514 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 112,73 иены за доллар со 112,55 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,31%, до 96,01 пункта.

Инвесторы обращают внимание на пост в Twitter заместителя главного редактора газеты Telegraph по политическим новостям Стивена Суинфорда (Steven Swinford) о том, что Демократическая юнионистская партия (DUP) Ирландии поддержит поправку к законопроекту по Brexit, предложенную евроскептиками в консервативной партии британского парламента. Уточняется, что поправка сделает незаконным предложенное Евросоюзом решение проблемы с ирландской границей.

В настоящее время Северная Ирландия и Республика Ирландия не разделены пограничной инфраструктурой, однако выход Британии из ЕС подразумевает учреждение пограничного контроля, так как Соединенное Королевство покидает и Евросоюз, и таможенный союз ЕС. Для ЕС приемлем вариант сохранения членства Северной Ирландии в таможенном союзе и отсутствие границы. Великобритания же считает, что ее регион не может автономно оставаться членом общего таможенного пространства и не быть "закрытым" границей.

Валютный стратег MUFG Ли Хардман (Lee Hardman), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что все еще ожидает заключения сделки по Brexit, но "путь к соглашению, по-видимому, усложнился".

Теперь участники торгов ждут выступления премьер-министра страны Терезы ​​Мэй в Палате общин (нижней палате парламента) о ходе переговоров по Brexit. Инвесторы ожидают, что она сообщит о готовности 95% договора по выходу Великобритании из состава Евросоюза.