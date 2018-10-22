Акции "Яндекса" усилили снижение на Мосбирже

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Акции "Яндекса" вечером в понедельник усилили снижение на Московской бирже на фоне новостей о возможной передаче или продаже бумаг иностранными акционерами, свидетельствуют данные торгов.

Ранее в понедельник в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ограничить до 20% долю иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрераторов в РФ. Новостные агрегаторы Google и "Яндекс" изменят структуру собственности, в частности, могут продать акции российским акционерам в случае приятия проекта об ограничении иностранного участия в их уставном капитале, заявил при этом один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия").

К 18.09 мск акции "Яндекса" дешевели на 5,6%, индекс Мосбиржи при этом снижался на 1,5%.

С утра в понедельник акции дорожали в рамках коррекции на 11,2% на фоне новостей об отсутствии у основателя компании Аркадия Воложа планов продавать долю в ней.

Издание The Bell в прошлый четверг со ссылкой на источник сообщило, что Сбербанк ведет переговоры о покупке крупного пакета акций "Яндекса" — до 30% капитала. И хотя позднее в пресс-службе крупнейшего российского банка РИА Новости сообщили, что Сбербанк не получал предложения о выкупе акций и не обращался к компании с подобным предложением, к закрытию торгов пятницы акции "Яндекса" обрушились почти на 20% — до 1790 рублей.