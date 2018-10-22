"Ростех": национальная система авиабронирования готова к эксплуатации

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Национальная система бронирования (НСБ) для продажи авиабилетов уже готова к эксплуатации, заявил РИА Новости представитель "Ростеха".

"НСБ — полностью готовая система. Она имеет российское происхождение и отличается от зарубежных аналогов высоким уровнем доверенности. Подобные обеспечивающие системы для авиационной отрасли, безусловно, относятся к критически значимым инфраструктурам, в отношении которых должны действовать суверенные правила РФ. Это необходимо, чтобы гарантировать надежную и бесперебойную работу систем, а также безопасность личных данных пассажиров", — заявили в "Ростехе"

Минтранс РФ в июле опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов. В частности, проект предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России серверов и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу авиаперевозок внутри страны, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты. В настоящий момент базы данных, используемые большинством систем оформления воздушных перевозок, находятся на территории иностранных государств.

Авиакомпания S7 (вторая по пассажиропотоку в РФ, начала переход с системы SITA на Amadeus), заявила о рисках для перевозчиков в случае миграции на альтернативную систему. В частности, по мнению S7, подобный переход чреват крупными финансовыми и временными потерями для авиакомпаний.

По мнению "Ростеха", функционал НСБ никак не ограничивает возможности авиакомпаний, в том числе зарубежных, и их пассажиров.

"Высокие характеристики НСБ подтверждены результатами пилотного проекта, который в настоящий момент реализуется с авиакомпанией "Азимут", — добавили в госкорпорации.