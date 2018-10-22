В ФАС рассказали о значимости заградительных пошлин на топливо для России

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Налоговый маневр в нефтяной отрасли несет риски роста цен на топливо, поэтому власти должны иметь такой регулирующий инструмент на внутреннем рынке, как заградительные пошлины, считает заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

Ранее в понедельник глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов сообщил, что введение заградительных экспортных пошлин на топливо нецелесообразно. По его мнению, это усугубило бы кризисные явления на рынке нефтепереработки.

"Что касается пошлин, то пошлина — это не постоянно действующий механизм, это механизм, от которого уходят. Но поскольку речь идет о достаточно существенных налоговых новациях, то всегда могут оставаться риски некоторых изменений цен, именно поэтому правительство такой инструмент должно иметь, в том числе на краткосрочной основе, механизм введения таможенных пошлин для того, чтобы иметь возможность и иными механизмами ситуацию подправить", — сказал Голомолзин.