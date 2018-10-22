ФАС не комментирует возможную покупку Сбербанком доли в "Яндексе"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не комментирует вопрос обращения по возможной покупке Сбербанком доли в "Яндексе", следует из слов замруководителя службы Анатолия Голомолзина.

Издание The Bell в минувший четверг со ссылкой на источник сообщило, что Сбербанк ведет переговоры о покупке крупного пакета акций "Яндекса" — до 30% капитала. Однако позднее в пресс-службе крупнейшего российского банка РИА Новости сообщили, что Сбербанк не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к компании с подобным предложением.

Ранее в понедельник "Яндекс" сообщил, что его основатель Аркадий Волож планирует и дальше возглавлять компанию и не намерен продавать долю в ней. При этом компания постоянно получает различные предложения по покупке долей, отмечалось в сообщении.

"Мы не комментируем вопросы, связанные с обращениями. В соответствии с установленным порядком, всю информацию о ходатайствах мы обязательно размещаем на сайте таким образом, чтобы обеспечить условия транспарентности и информационной открытости для всех участников рынка", — сказал Голомолзин журналистам, отвечая на вопрос, поступало ли обращение в ФАС по поводу возможной сделки между Сбербанком и "Яндексом".

"Мы рассматриваем сделки по факту обращения. Нужно или нет (одобрение ФАС — ред.) – вопрос обсуждаемый. "Яндекс" — один из лидеров российского информационного рынка. Сбербанк – компания еще более крупная на рынке финансовых услуг", — добавил он.