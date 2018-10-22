Китай не намерен минимизировать товарооборот с США

ПЕКИН, 22 окт — РИА Новости. Китай не готов к тому, чтобы доводить товарооборот с США до минимума даже при усугублении конфликтной ситуации в торговле, заявил помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

"Мы не желаем минимизировать наш товарооборот с Америкой. Объем товарооборота между США и Китаем зависит от американской стороны", — заявил он на встрече с журналистами.

"Мы выступаем за глобализацию экономик. Когда-то мы в течение 18 лет боролись за присоединение Китая к ВТО, все обещания полностью выполнили: снизили пошлины, открыли доступ по всем направлениям", — добавил он.

Он отметил, что Китай развивает рыночную экономику. "Если не там, то в других странах, на других рынках наши производители найдут свои шансы и заказы", — заключил он.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин, в свою очередь, считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.