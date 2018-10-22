S7 предупредила о рисках переноса серверов для бронирования авиабилетов

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Авиакомпания S7 видит риски в принудительном переносе серверов для бронирования и продажи авиабилетов в РФ, заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"В том числе наш прогноз о развитии ситуации касался устойчивой финансовой деятельности участников рынка, где в течение нескольких лет S7 Airlines остается одним из немногих перевозчиков с положительными показателями прибыли, в том числе в 2018 году. Наши опасения связаны с тем, что процесс миграции на альтернативную систему потребует от авиакомпаний колоссальных денежных и временных вложений", — сообщили в компании.
Кроме того, по мнению авиакомпании, иностранные провайдеры, с большой вероятностью, могут признать перенос баз данных в РФ экономически невыгодным. В отличие от ведущих международных систем бронирования российские провайдеры пока не располагают достаточным функционалом, чтобы обеспечить комплексную операционную деятельность перевозчика, считают в S7.
"В настоящее время S7 Airlines наряду с другими авиакомпаниями тесно сотрудничает с министерством транспорта РФ по совершенствованию текста постановления", — отметили в перевозчике.