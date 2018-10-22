S7 предупредила о рисках переноса серверов для бронирования авиабилетов

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Авиакомпания S7 видит риски в принудительном переносе серверов для бронирования и продажи авиабилетов в РФ, заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Минтранс в июле опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов. В частности, проект предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России серверов и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу авиаперевозок внутри страны, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты. В настоящий момент базы данных, используемые большинством систем оформления воздушных перевозок, находятся на территории иностранных государств. S7 Airlines предложила свои замечания к первой редакции проекта.

"В том числе наш прогноз о развитии ситуации касался устойчивой финансовой деятельности участников рынка, где в течение нескольких лет S7 Airlines остается одним из немногих перевозчиков с положительными показателями прибыли, в том числе в 2018 году. Наши опасения связаны с тем, что процесс миграции на альтернативную систему потребует от авиакомпаний колоссальных денежных и временных вложений", — сообщили в компании.

Кроме того, по мнению авиакомпании, иностранные провайдеры, с большой вероятностью, могут признать перенос баз данных в РФ экономически невыгодным. В отличие от ведущих международных систем бронирования российские провайдеры пока не располагают достаточным функционалом, чтобы обеспечить комплексную операционную деятельность перевозчика, считают в S7.

Предложенная редакция включает ограничения на осуществление партнерской деятельности с иностранными авиакомпаниями и, как следствие, ставит под вопрос участие российских перевозчиков в международных альянсах. Таким образом, прогнозирует S7, российские авиакомпании столкнутся с ограничением рынков. Конкурентоспособность российских перевозчиков по отношению к иностранным снизится, что повлияет на доступность авиаперевозок, а в перспективе может иметь негативные последствия для экономики страны.

"В настоящее время S7 Airlines наряду с другими авиакомпаниями тесно сотрудничает с министерством транспорта РФ по совершенствованию текста постановления", — отметили в перевозчике.