Нефть дорожает на фоне обострения отношений между США и Саудовской Аравией

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник днем демонстрируют положительную динамику на фоне обострения отношений между США и Саудовской Аравией из-за ситуации с убийством журналиста Джамаля Хашукджи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.13 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21%, до 79,95 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,42%, до 69,41 доллара за баррель.

Инвесторы следят за развитием конфликта между США и Саудовской Аравией из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. На выходных президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, как Саудовская Аравия обходится с делом об убийстве Хашукджи. Ранее президент США не исключал санкций в отношении виновных в его гибели.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Вместе с тем, поддержку ценам по-прежнему оказывает предстоящее вступление в силу санкций США против Ирана. "Большим вопросом является то, сколько всего иранской нефти уйдет из рынка, мы узнаем это примерно через месяц. Тогда у нас будет более четкое представление о том, чего ожидать в первом квартале следующего года", — приводит агентство Рейтер мнение нефтяного брокера в PVM Тамаша Варги (Tamas Varga).

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстанавливает все санкций против страны, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций была возобновлена с 7 августа. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, должны вступить в силу с 4 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.