Антироссийские санкции не должны вредить бизнесу, считает премьер Италии

РИМ, 22 окт — РИА Новости, Александр Логунов, Сергей Старцев. Антироссийские санкции Запада не должны наносить ущерб гражданскому обществу РФ и мелкому и среднему бизнесу, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В среду глава правительства Италии проведет переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным и российским коллегой Дмитрием Медведевым, а также встретится с итальянскими предпринимателями.

"Россию и Италию связывает большая традиция экономических и торговых отношений. Послезавтра будут подписаны коммерческие соглашения между важными российскими и итальянскими компаниями", — сказал Конте в понедельник на пресс-конференции для иностранной прессы.

"Это станет возможностью для перезапуска такого партнерства с точки зрения торговли и экономики", — заявил он, отвечая на вопрос российских журналистов.

Премьер повторил позицию итальянских властей, которые неоднократно называли санкции "не целью, а средством". "Мы отдаем себе отчет в том, что они связаны с минскими соглашениями, и их снятие связано с выполнением этих договоренностей. Это причина, по которой я согласился на их продление, когда вступил в должность", — отметил премьер Италии.

"Мы не хотим, чтобы санкции наносили невосполнимый урон российскому гражданскому обществу или могли навредить малому и среднему бизнесу, который справедливо не должен от них страдать", — сказал Конте.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.