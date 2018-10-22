Аэрофлот завоевал гран-при премии IPRA GOLDEN WORLD AWARDS

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Аэрофлот впервые в истории российского бизнеса завоевал гран-при, а также одержал победу сразу в трех номинациях главной международной премии в области связей с общественностью IPRA GOLDEN WORLD AWARDS, сообщает пресс-служба перевозчика.

Премия IPRA Golden World Awards (GWA) присуждается одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью International Public Relations Association (IPRA). Ассоциация формирует стандарты коммуникаций во всем мире с 1955 года и признана ООН. В статусе самого авторитетного профессионального объединения в сфере PR IPRA ежегодно награждает лучшие коммуникационные проекты по всему миру, ставя во главу угла сложность, креатив и уникальность.

"Аэрофлот дебютировал на престижной премии с коммуникационным проектом для глобального рынка. Церемония награждения лучших из лучших прошла в Барселоне — одной из столиц мирового туризма". — говорится в пресс-релизе.

PR-проект "Аэрофлот. Собаки Сулимова" для англоязычного сегмента Facebook был признан лучшим в номинациях "Путешествия и туризм", "Цифровые коммуникации", "Вовлеченность сообщества". Проект отмечен за новаторство и эффективность коммуникаций.