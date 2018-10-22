В Оренбуржье построят оптово-распределительный центр агропродукции

ОРЕНБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Соглашение о строительстве в Оренбургской области оптово-распределительного центра для хранения и переработки плодоовощной продукции подписано на проходившем в Ташкенте первом форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Соглашение заключено между правительством Оренбургской области, АО "Узтрейд"" и ООО "РусАгроМаркет-Холдинг". Планируется, что оптово-распределительный центр будет ориентирован на работу с продукцией, поступающей из Узбекистана. Партнерам уже предложены две площадки для строительства, отвечающие необходимым требованиям по транспортно-инфраструктурной доступности.

"Мы работаем над привлечением инвесторов с российской и узбекистанской сторон для создании на территории Оренбуржья объектов транспортно-логистической инфраструктуры — оптово-распределительных центров для оперативного оформления, хранения, распределения, фасовки, упаковки и дальнейшего транзита импортируемой плодоовощной продукции. Мы готовы обеспечить оперативное решение вопросов, возникающих на этапе землеустройства и строительства, и, в последующем, меры налогового стимулирования в соответствии с региональным законодательством", — сказал губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

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