МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Акции "Яндекса" поднимались почти на 8% после заявления, что основатель Аркадий Волож не собирается продавать свою долю в компании и продолжит руководить "Яндексом", следует из данных Московской биржи.

К 13:24 мск акции "Яндекса" растут на 7,51% — до 1925,5 рубля (уже подскакивали на 7,7% — до 1927 рублей). При этом индекс Мосбиржи растет на 0,34%.

Ранее сегодня компания сообщила, что Волож не собирается избавляться от своей доли. При этом там постоянно получают предложения по покупке, отмечалось в сообщении.

Издание The Bell на минувшей неделе со ссылкой на источник сообщило, что переговоры о покупке пакета акций "Яндекса" — до 30% капитала ведет Сбербанк. Позднее в крупнейшей кредитной организации страны РИА Новости сообщили, что там не получали предложений о выкупе акций "Яндекса" и не выходили сами с подобными предложениями.

На этом фоне к закрытию торгов пятницы акции "Яндекса" упали на 19,91% — до 1790 рубля. За два дня рыночная капитализация компании максимально снижалась на Московской бирже на 167,9 миллиарда рублей, или примерно на 25%. На американской бирже NASDAQ акции "Яндекса" к закрытию торгов пятницы подешевели на 7,02%.