Основатель "Яндекса" не намерен продавать долю в компании

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Основатель "Яндекса" Аркадий Волож планирует дальше возглавлять компанию и не намерен продавать свою долю в ней; при этом компания постоянно получает различные предложения по покупке доли, говорится в сообщении "Яндекса".

Издание The Bell в минувший четверг со ссылкой на источник сообщило, что Сбербанк ведет переговоры о покупке крупного пакета акций "Яндекса" — до 30% капитала. Однако позднее в пресс-службе крупнейшего российского банка РИА Новости сообщили, что Сбербанк не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к компании с подобным предложением.

"Когда мы основали "Яндекс" 21 год тому назад, то и представить не могли, что он станет технологической компанией мирового уровня… Я планирую и дальше возглавлять "Яндекс" и не намерен продавать свою долю в компании", — приводятся в сообщении слова Воложа.

"В прессе появились предположения о возможных изменениях в акционерном капитале "Яндекса". В связи с этим команда "Яндекса" заявляет, что постоянно получает различные предложения от третьих сторон, но в соответствии с политикой компании не комментирует слухи. Совет директоров "Яндекса" и его соответствующие комитеты постоянно рассматривают вопросы, касающиеся структуры капитала компании, в рамках обычного рабочего процесса", — добавили в компании.