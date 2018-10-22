КПРФ и эсеры выступили против принятия проекта трехлетнего бюджета

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Фракции КПРФ и "Справедливой России" выступили против принятия проекта бюджета РФ на 2019-2021 годы.
Это "бюджет замирания, бюджет по принципу "как бы чего не вышло", заявил первый зампред бюджетного комитета, эсер Александр Ремезков, озвучивая позицию фракции. А первый зампред комитета от КРПФ Валентин Шурчанов сказал: "Принципиально мы, фракция КПРФ, не можем согласиться с тем, что бюджетное правило сохраняется, и цена отсечения в бюджетном правиле занижена".
Однако председатель бюджетного комитета Андрей Макаров обратил внимание, что экспертное сообщество и все 25 думских комитетов-соисполнителей поддержали принятие проекта трехлетнего бюджета в первом чтении.
"Такого тщательного рассмотрения бюджета еще не было… Бюджет был изучен досконально не только с точки зрения выделяемых средств, но и с точки зрения тех задач, которые эти средства должны помочь решить", — добавил Макаров. По его словам, основу проекта бюджета составляют национальные проекты и указ президента РФ, который и определяет цели на ближайшую трехлетку.