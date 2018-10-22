КПРФ и эсеры выступили против принятия проекта трехлетнего бюджета

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Фракции КПРФ и "Справедливой России" выступили против принятия проекта бюджета РФ на 2019-2021 годы.

В понедельник комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Это "бюджет замирания, бюджет по принципу "как бы чего не вышло", заявил первый зампред бюджетного комитета, эсер Александр Ремезков, озвучивая позицию фракции. А первый зампред комитета от КРПФ Валентин Шурчанов сказал: "Принципиально мы, фракция КПРФ, не можем согласиться с тем, что бюджетное правило сохраняется, и цена отсечения в бюджетном правиле занижена".

Однако председатель бюджетного комитета Андрей Макаров обратил внимание, что экспертное сообщество и все 25 думских комитетов-соисполнителей поддержали принятие проекта трехлетнего бюджета в первом чтении.

Он подчеркнул, что предложенный правительством профицитный бюджет позволяет выполнить все социальные обязательства. "Здесь на комитете мы ясно увидели, что профицит бюджета, — а мы впервые за достаточно большой промежуток времени принимаем профицитный бюджет, — позволяет ясно дать ответ на то, что все социальные обязательства государства будут выполнены независимо от того, какие могут быть перепады цен на энергоносители, какие санкции могут дальше применяться и что еще придумают наши партнеры", — сказал глава бюджетного комитета.

"Такого тщательного рассмотрения бюджета еще не было… Бюджет был изучен досконально не только с точки зрения выделяемых средств, но и с точки зрения тех задач, которые эти средства должны помочь решить", — добавил Макаров. По его словам, основу проекта бюджета составляют национальные проекты и указ президента РФ, который и определяет цели на ближайшую трехлетку.