Врио главы Башкирии уволил руководителя "Башавтотранса"

УФА, 22 окт — РИА Новости. Врио главы Башкирии Радий Хабиров, назначенный на этот пост 11 октября, в понедельник распорядился уволить Разима Махиянова с должности руководителя госпредприятия "Башавтотранс", а материалы по убыткам организации и признакам коррупции направить в прокуратуру.

В понедельник Хабиров провел совещание правительства, где отправил в отставку восемь вице-премьеров и поручил чиновникам разобраться в ситуации, сложившейся в крупном автопредприятии региона "Башавтотранс". По его информации, за 7 месяцев убытки предприятия увеличились в 2,5 раза и происходит немотивированная продажа госимущества. Хабиров заявил, что видит элементы коррупционной политики в работе "Башавтотранса", и удивился тому, что на должность руководителя был назначен человек, который до этого ликвидировал три крупных предприятия, принадлежащих республике.

"По "Башавтотрансу" сегодня руководитель должен быть уволен, пожалуйста, доложите об увольнении и представьте кандидатуру человека, который будет исправлять то, что там происходит. И материалы по "Башавтотрансу" отправьте в прокуратуру", — обратился на совещании Хабиров к членам правительства.

Государственное унитарное предприятие "Башавтотранс" — крупнейший транспортный комплекс Башкирии, основан в 1921 году. В состав предприятия входят 20 филиалов, 23 транспортные колонны в городах и селах республики, 19 автовокзалов и одна автостанция. Махиянов руководит предприятием с 2017 года.

По словам Хабирова, в справке, которую ему предоставили о Махиянове, указывается, что он специалист по банкротству госпредприятий. "Обратите внимание, в 2014 году он руководил управлением "Башмелиоводхозом", которое сейчас не существует, с 2014 по 2016 годы работал в Зерганском МТС, которая тоже ликвидирована, с 2016-2017 годы был главой речного порта Уфы, которого сегодня тоже нет. А сегодня он руководит "Башавтотрансом". Что же это такое?" — спросил Хабиров у чиновников правительства.

Он также сообщил, что, согласно справке, арбитражные производства предприятия в некоторых территориях ведет арбитражный управляющий ООО ИК "Альянс" Урал Ахметов, близкие родственники которого работают в "Башавтотрансе" и других автотранспортных предприятиях региона. По словам Хабирова, он видит в этом коррупцию.

"По объектам "Башавтотранса" директором является Дим Ахметов, это родной брат Урала Ахметова. Финансовый директор предприятия родная сестра Урала — Ирина Ахметова, УП ТП-2 руководит его племянник Эмиль Надышин, крупный учебный комплекс "Брук" принадлежит другому племяннику Ильдусу Надышину. Наверное, это хорошие, сильные руководители, но это элементы коррупционной политики, попрошу правоохранителей и членов правительства внимательно изучить ситуацию", — добавил Хабиров.