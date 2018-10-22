МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не намерен смягчать пошлины против Китая, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Один из источников заявил, что Трамп "хочет, чтобы они (Китай — ред.) больше страдали" от пошлин на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов. По его словам, Трамп считает, что чем дольше продлятся его пошлины, тем больше у него будет рычагов давления.

Другой источник сообщил, что американский президент не концентрирует внимание на деталях потенциальной сделки с Китаем, а больше сконцентрирован на создании рычагов давления.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.