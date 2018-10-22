В Ковыкте вскоре начнется строительство газораспределительной станции

ИРКУТСК, 22 окт – РИА Новости. В ближайшее время на Ковыкте Иркутской области начнется строительство газораспределительной станции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Иркутской области Сергей Левченко провели рабочую встречу, на которой обсуждался вопрос реализации договоренностей о развитии Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В 2019 году "Газпром" планирует подготовить площадки под строительство эксплуатационных скважин и приступить к бурению.

По словам главы Приангарья, достраивающийся газопровод Ковыкта – Жигалово, протяженностью более 112 километров, для дальнейшего обустройства будет оперативно передан областному подразделению "Межрегионгаза".

"В ближайшее время на Ковыкте начнется строительство газораспределительной станции. Далее газопровод планируется вести до Саянска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Миллер и глава Иркутской области обсудили, в том числе, вопрос развития в регионе рынка газомоторного топлива для перевода на него муниципального и межмуниципального пассажирского автотранспорта, сельскохозяйственной техники и судов в акватории Байкала. Также шла речь о газовом коридоре между Россией и Китаем от Иркутской области через Монголию.

Чаяндинское и Ковыктинское месторождения станут основными источниками газа для магистрального газопровода "Сила Сибири", по которому газ Иркутского и Якутского центров газодобычи будет транспортироваться на Дальний Восток и в Китай. Запасы Ковыктинского месторождения по категориям C1+C2 составляют 2,7 триллиона кубометров газа и 90,6 миллиона тонн газового конденсата.

Ранее сообщалось, что выход Ковыктинского месторождения на проектную мощность предусмотрен на третий год разработки, проектная мощность — 25 миллиардов кубометров газа в год и 1,4 миллиона тонн конденсата. В 2023 году планируется добыть на месторождении 4,9 миллиарда кубометров газа, в 2024 году — 15 миллиардов кубометров газа, с 2025 по 2050 год — 25 миллиардов кубометров газа в год.