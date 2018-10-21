Российский посол прокомментировал соглашение с Минском по нефтепродуктам

МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Договоренности Белоруссии и России в части поставок нефтепродуктов соответствуют интересам экономик двух стран, заявил посол России в Минске Михаил Бабич.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Минск и Москва зафиксировали нулевые индикативные балансы по поставкам темных нефтепродуктов до конца 2019 года, что означает, что РФ не будет поставлять в Белоруссию темные нефтепродукты до 2020 года. Позднее глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал журналистам, что протокол предусматривает запрет на поставки темных нефтепродуктов, бензина и дизельного топлива с тем, чтобы сохранить пропорции и доходы бюджетов в соответствии с ранее запланированными показателями. При этом он позволяет поставлять определенные нефтепродукты, которые не производятся в Белоруссии, — лакокрасочные изделия, химическую продукцию.

"Так вот в чем новация сегодняшнего дня — о чем договорились два президента и, соответственно, поставили задачи своим подчиненным, что полностью соответствует интересам экономик обоих государств – в том, что индикативные балансы теперь обязательны к исполнению… А объем поставок по каждой номенклатуре определяется исходя из потребностей белорусской экономики", — сказал Бабич в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в воскресенье.

При этом дипломат обратил внимание, что в части поставок нефтепродуктов для нужд белорусского нефтехима российская сторона обязалась дополнительно завезти тот объем, который белорусская сторона предложила в этих индикативных балансах. "И мы, собственно, их подтвердили и тоже подписали со своей стороны", — уточнил Бабич.

Глава российской дипмиссии также добавил, что в белорусско-российских договоренностях индикативные балансы по нефтепродуктам фиксировались и раньше. "И то, что сегодня по темным нефтепродуктам стоят нулевые показатели, и это тоже было в последние годы. Другое дело, что эти индикативные балансы были необязательны к исполнению. И нашлись с обеих сторон компании, которые, ничего не нарушая де-юре, де-факто… использовали эту возможность… для того, чтобы нарастить эти несанкционированные объемы", — заметил посол.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил, что не понимает упреков российской стороны в том, что белорусские компании покупают темные нефтепродукты в РФ, перерабатывают в Белоруссии и затем продают на внешнем рынке. По его словам, это не новая практика. Темные нефтепродукты, на его взгляд, — это отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России и на переработке которых Белоруссия "зарабатывает копейку". При этом Новак в сентябре говорил о том, что Минэнерго РФ не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию.

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