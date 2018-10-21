ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Российский посол прокомментировал соглашение с Минском по нефтепродуктам

04586
© РИА Новости / Роман ВладимировМихаил Бабич. Архивное фотоМихаил Бабич. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Владимиров

МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Договоренности Белоруссии и России в части поставок нефтепродуктов соответствуют интересам экономик двух стран, заявил посол России в Минске Михаил Бабич.

Белорусский пограничник. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Посол в Минске пообещал ответ России в случае нападения на Белоруссию‍
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Минск и Москва зафиксировали нулевые индикативные балансы по поставкам темных нефтепродуктов до конца 2019 года, что означает, что РФ не будет поставлять в Белоруссию темные нефтепродукты до 2020 года. Позднее глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал журналистам, что протокол предусматривает запрет на поставки темных нефтепродуктов, бензина и дизельного топлива с тем, чтобы сохранить пропорции и доходы бюджетов в соответствии с ранее запланированными показателями. При этом он позволяет поставлять определенные нефтепродукты, которые не производятся в Белоруссии, — лакокрасочные изделия, химическую продукцию.

"Так вот в чем новация сегодняшнего дня — о чем договорились два президента и, соответственно, поставили задачи своим подчиненным, что полностью соответствует интересам экономик обоих государств – в том, что индикативные балансы теперь обязательны к исполнению… А объем поставок по каждой номенклатуре определяется исходя из потребностей белорусской экономики", — сказал Бабич в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в воскресенье.

При этом дипломат обратил внимание, что в части поставок нефтепродуктов для нужд белорусского нефтехима российская сторона обязалась дополнительно завезти тот объем, который белорусская сторона предложила в этих индикативных балансах. "И мы, собственно, их подтвердили и тоже подписали со своей стороны", — уточнил Бабич.

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Глава российской дипмиссии также добавил, что в белорусско-российских договоренностях индикативные балансы по нефтепродуктам фиксировались и раньше. "И то, что сегодня по темным нефтепродуктам стоят нулевые показатели, и это тоже было в последние годы. Другое дело, что эти индикативные балансы были необязательны к исполнению. И нашлись с обеих сторон компании, которые, ничего не нарушая де-юре, де-факто… использовали эту возможность… для того, чтобы нарастить эти несанкционированные объемы", — заметил посол.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил, что не понимает упреков российской стороны в том, что белорусские компании покупают темные нефтепродукты в РФ, перерабатывают в Белоруссии и затем продают на внешнем рынке. По его словам, это не новая практика. Темные нефтепродукты, на его взгляд, — это отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России и на переработке которых Белоруссия "зарабатывает копейку". При этом Новак в сентябре говорил о том, что Минэнерго РФ не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена