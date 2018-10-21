Российский посол прокомментировал соглашение с Минском по нефтепродуктам

МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Договоренности Белоруссии и России в части поставок нефтепродуктов соответствуют интересам экономик двух стран, заявил посол России в Минске Михаил Бабич.
"Так вот в чем новация сегодняшнего дня — о чем договорились два президента и, соответственно, поставили задачи своим подчиненным, что полностью соответствует интересам экономик обоих государств – в том, что индикативные балансы теперь обязательны к исполнению… А объем поставок по каждой номенклатуре определяется исходя из потребностей белорусской экономики", — сказал Бабич в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в воскресенье.
При этом дипломат обратил внимание, что в части поставок нефтепродуктов для нужд белорусского нефтехима российская сторона обязалась дополнительно завезти тот объем, который белорусская сторона предложила в этих индикативных балансах. "И мы, собственно, их подтвердили и тоже подписали со своей стороны", — уточнил Бабич.
В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил, что не понимает упреков российской стороны в том, что белорусские компании покупают темные нефтепродукты в РФ, перерабатывают в Белоруссии и затем продают на внешнем рынке. По его словам, это не новая практика. Темные нефтепродукты, на его взгляд, — это отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России и на переработке которых Белоруссия "зарабатывает копейку". При этом Новак в сентябре говорил о том, что Минэнерго РФ не видит экономической целесообразности в беспошлинных поставках нефтепродуктов в Белоруссию.
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