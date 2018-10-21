Премьер Словакии рассказал о влиянии санкций на товарооборот с Россией

ПРАГА, 21 окт – РИА Новости. Из-за антироссийских санкций и ответных мер со стороны РФ товарооборот между Словакией и Россией упал в 2013-2016 годах более чем наполовину, режим санкций необходимо проанализировать, чтобы выяснить, был ли от них какой-то результат, заявил в воскресенье словацкий премьер Петер Пеллегрини.

"Словакия никогда не была сторонницей санкций, тем не менее мы должны уважать (соответствующее) решение Евросоюза. Однако мы, в Словакии, реально ощутили на себе результат санкций. Наш товарооборот с Россией в 2013-2016 годах упал более чем наполовину", — заявил премьер, выступая по телеканалу TV3.

По словам Пеллегрини, некоторые фирмы в Словакии после введения антироссийских санкций и ответных мер со стороны РФ вынуждены были полностью прекратить свою деятельность. "Режим санкций необходимо проанализировать, чтобы выяснить, был ли от них какой-то результат", — добавил премьер.