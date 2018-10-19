Акции "Яндекса" ускорили падение

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Акции "Яндекса" на вечерних торгах усилили падение на Московской бирже, снизившись на 17,2% — до минимума с декабря 2017 года, следует из данных торгов.

К 17.00 акции "Яндекса" падали на 15,91% — до 1879,5 рубля (уже падали на 17,2% — до 1851 рубля), обыкновенные акции Сбербанка снижаются на 1,36%. При этом индекс Мосбиржи теряет 0,38% к уровню предыдущего закрытия.

Рыночная капитализация "Яндекса" в течение дня максимально падала почти на 112,3 миллиарда рублей, следует из данных торгов Московской биржи.

Бумаги "Яндекса" подешевели в четверг на 3,3% на фоне слухов о возможной продаже доли компании Сбербанку. Акции Сбербанка накануне подешевели на 1,57%, в значительной мере на фоне ухудшения конъюнктуры мировых фондовых рынков.

Издание The Bell в четверг со ссылкой на источник сообщило, что Сбербанк ведет переговоры о покупке крупного пакета акций "Яндекса" – до 30% капитала. Однако позднее РИА Новости сообщили в пресс-службе крупнейшего российского банка, что Сбербанк не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к компании с подобным предложением.

На американской бирже NASDAQ торги акциями "Яндекса" начались в "красной зоне" и к текущему моменту снижаются на 3,12%.