Акции "Яндекса" ускорили падение

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Акции "Яндекса" на вечерних торгах усилили падение на Московской бирже, снизившись на 17,2% — до минимума с декабря 2017 года, следует из данных торгов.
Рыночная капитализация "Яндекса" в течение дня максимально падала почти на 112,3 миллиарда рублей, следует из данных торгов Московской биржи.
Бумаги "Яндекса" подешевели в четверг на 3,3% на фоне слухов о возможной продаже доли компании Сбербанку. Акции Сбербанка накануне подешевели на 1,57%, в значительной мере на фоне ухудшения конъюнктуры мировых фондовых рынков.
Издание The Bell в четверг со ссылкой на источник сообщило, что Сбербанк ведет переговоры о покупке крупного пакета акций "Яндекса" – до 30% капитала. Однако позднее РИА Новости сообщили в пресс-службе крупнейшего российского банка, что Сбербанк не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к компании с подобным предложением.
На американской бирже NASDAQ торги акциями "Яндекса" начались в "красной зоне" и к текущему моменту снижаются на 3,12%.