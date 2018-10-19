Минфин предложил обнулить НДС для региональных авиарейсов

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Минфин РФ предлагает обнулить ставку НДС на региональные авиаперевозки, следует из законопроекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящий момент ставка НДС на авиаперелеты составляет 10%. Нулевая ставка действует для полетов в Крым, Калининград и на Дальний Восток.

"В целях развития российской региональной авиационной транспортной инфраструктуры, а также снижения нагрузки на Московский авиационный узел за счет увеличения пассажиропотока на региональных маршрутах проектом… предусмотрено установление на бессрочной основе налоговой ставки НДС в размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и пункт назначения, а также все промежуточные пункты посадок в случае их наличия, расположены вне территории Московской области или территории города федерального значения Москвы", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Замминистра транспорта Александр Юрчик ранее говорил, что Минтранс настаивает одновременно на нулевой ставке НДС на рейсы, минуя Москву, и на 10%-ной ставке для рейсов через Московский авиационный узел (МАУ). По его словам, Минфин предлагал повысить НДС для рейсов через Москву с 10% до 20%.