В мировой экономике появились признаки "торговых войн", заявил Медведев

БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Сегодня в мировой экономике появились реальные признаки торговых войн, а протекционистские настроения материализовались, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании саммита "Азия-Европа" в Брюсселе.

"Самое главное, что материализовались протекционистские настроения. За этим столом присутствуют руководители стран, которые в полной мере испытали признаки вот этих самых торговых войн. И это, наверное, самое печальное из того, что происходит", — сказал Медведев.