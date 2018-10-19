Ивановская область и "Узтекстильпром" договорились о создании СП

ИВАНОВО, 19 окт — РИА Новости. Ивановская область и ассоциация "Узтекстильпром" Республики Узбекистан заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам расширения взаимных связей в сфере легкой промышленности, в частности создания совместных предприятий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Подписи под документом поставили губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и председатель ассоциации "Узтекстильпром" Илхом Хайдаров.

"Соглашение подписано в рамках Первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Стороны договорились о сотрудничестве в текстильной, швейной и трикотажной отраслях промышленности и реализации совместных программ и проектов. Предусмотрено создание совместных предприятий и реализация совместных проектов с привлечением инвестиций компаний или кредитно-финансовых организаций", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в рамках форума подписан контракт между ивановской компанией "ТДЛ Текстиль" и "Узтекстиль Экспорт" общей стоимостью 50 миллионов долларов на поставку пряжи и суровых тканей.

Компании из Ивановской области выразили готовность прийти в Узбекистан и как инвесторы, вместе с тем они обозначили проблему гарантии защиты инвестиций. Российская сторона выступила с инициативой выработать дополнительные механизмы защиты российских инвестиций на территории Республики Узбекистан. В частности, по предложению губернатора Ивановской области, узбекская сторона изучит опыт работы Российского фонда прямых инвестиций, являющегося гарантом для иностранных инвесторов.

"Идет промышленная революция, меняется и текстильная отрасль во всем мире. Выигрывают сегодня те компании, те товары, которые производятся в рамках максимально эффективных и продуманных цепочек добавленной стоимости. Пришло время говорить нашим предприятиям, как строить такие цепочки на выгодных условиях, чтобы наращивать товарооборот не только между нашей областью и Узбекистаном, между Россией и Узбекистаном, но и вместе покорять внешние рынки", — приводит пресс-служба слова Воскресенского.

Первый Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном проходит в Ташкенте.

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