Путин и Мирзиеев договорились создать комиссию в сфере экономики

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии официальной встречи в Ташкенте

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии официальной встречи в Ташкенте

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия и Узбекистан решили создать российско-узбекистанскую комиссию для улучшения сотрудничества в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-узбекских переговоров.

"Чтобы придать российско-узбекскому взаимодействию, прежде всего в сфере экономики, дополнительный импульс, приняли с президентом решение создать совместную комиссию под руководством премьер-министров. Комиссия будет заниматься стратегическими вопросами экономического, инвестиционного и технологического взаимодействия", — заявил Путин.