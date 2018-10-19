Акции "Яндекса" падают из-за возможной продажи до 30% компании Сбербанку

Буква Я в музее Яндекса в Москве. Архивное фото

Буква Я в музее Яндекса в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Акции "Яндекса" с утра продолжают терять позиции на фоне новостей о возможной продаже до 30% компании Сбербанку.

К 10.25 мск акции "Яндекса" теряли в цене 7,6%, а с утра уже дешевели на 10%, до 2011,5 рубля — минимума с апреля. Бумаги Сбербанка при этом снижаются на 1,1%, индекс Мосбиржи – на 0,2%.

В итоге капитализация компании на Московской бирже после вчерашнего снижения примерно на 22 миллиарда рублей с утра падала еще на 65,4 миллиарда.

Издание The Bell в четверг со ссылкой на источник сообщило, что Сбербанк ведет переговоры о покупке крупного пакета акций "Яндекса" – до 30% капитала. Однако позднее РИА Новости сообщили в пресс-службе крупнейшего российского банка, что Сбербанк не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к компании с подобным предложением.

Бумаги Яндекса подешевели в четверг на 3,3% на фоне слухов о возможной продаже доли компании Сбербанку. Акции Сбербанка накануне подешевели на 1,57%, в значительной мере на фоне ухудшения конъюнктуры мировых фондовых рынков.

Такую негативную динамику котировок аналитики связывают с еще свежим аналогичным примером — вхождением ВТБ в уставной капитал "Магнита", после чего капитализация розничной сети заметно упала.