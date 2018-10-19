На Смоленщине планируют создать несколько молочно-товарных комплексов

СМОЛЕНСК, 19 окт — РИА Новости. Крупный агрохолдинг "Кабош" намерен создать несколько молочно-товарных комплексов на территории Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.
По словам собеседника агентства, глава региона посетил ряд сельскохозяйственных предприятий, входящих в состав агропромышленного холдинга в Великих Луках и ознакомился с технологией действующего производства.
"Переговоры, которые мы провели, в том числе, и сегодня по вхождению группы компаний "Кабош" с инвестициями на территорию Смоленской области, вселяют самые радужные перспективы и уверенность в том, что совместно мы создадим новые рабочие места на Смоленщине, получим новую налогооблагаемую базу, а компания "Кабош", в свою очередь, может со всей уверенностью рассчитывать не только на возмещение вложенных средств, но и на получение гарантированной прибыли", — сказал Островский, слова которого цитирует пресс-служба.
В свою очередь президент "Кабош" отметил, что для Смоленской области важнейшим драйвером роста экономики является именно сельское хозяйство, в том числе, молочное животноводство.
Говоря о перспективах развития компании "Кабош" на Смоленщине, президент агрохолдинга отметил, что создание молочных ферм — многоступенчатый процесс, для которого необходима серьезная материально-техническая база и речь идет не о строительстве одной фермы, а о создании нескольких молочно-товарных комплексов на территории Смоленской области.