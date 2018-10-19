Алтайский бизнес заключил на форуме в Ташкенте контракты на 1 млрд руб

БАРНАУЛ, 19 окт - РИА Новости. В миллиард рублей оценивается общая стоимость контрактов, которые в рамках проходящего в Ташкенте первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном заключили предприятия Алтайского края с узбекскими партнерами, сообщает пресс-служба правительства региона.

В форуме участвуют руководители 17 российских регионов, а также более одной тысячи представителей предприятий, компаний и госструктур РФ. Делегацию Алтайского края возглавляет губернатор Виктор Томенко.

Согласно подписанным соглашениям, "Алтайвагон" поставит в 2019 году на узбекский рынок двести крытых вагонов. Общая стоимость контракта оценивается в 650 миллионов рублей, говорится в сообщении со ссылкой на представителя собственника завода, директора холдинговой компании "СДС-Маш" Александра Мирошника.

"Рубцовский завод запасных частей" поставит комплектующие и сельхозмашины на предприятия Узбекистана на сумму 115 миллионов рублей. Группа компаний "Агрохимпром" планирует экспортировать в эту страну более 50 тонн активаторов роста урожайности сельхозкультур. Общая стоимость контракта превысит 60 миллионов рублей, уточняет пресс-служба.

Помимо этого, компания "Алтай-Форест" договаривается о поставках в Узбекистан продукции глубокой переработки древесины на 200 миллионов рублей.

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