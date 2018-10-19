ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Риал-кредит"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Банк России с 19 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Риал-кредит", говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

"Ключевым направлением бизнес-модели КБ "Риал-кредит" (ООО) являлось получение комиссионных доходов от проведения валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. При этом кредитный портфель в общей структуре активов банка занимал не более 17% и характеризовался низким качеством — около 50% выданных ссуд относились к категориям проблемных и безнадежных", — отмечает регулятор.

По данным ЦБ, в третьем квартале 2018 года банк в значительном объеме осуществлял сомнительные транзитные операции для конечного обналичивания денежных средств. Кроме того, регулятор три раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении банка "Риал-кредит" меры надзорного воздействия. В банк назначена временная администрация.

По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 сентября занимал 414-е место в банковской системе РФ.