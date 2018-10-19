Рост ВВП Китая замедлился на фоне торговой войны с США

ПЕКИН, 19 окт — РИА Новости. Рост ВВП Китая по итогам третьего квартала 2018 года под давлением торговой войны с США замедлился до 6,5%, что оказалось в рамках официального прогноза, но хуже ожиданий экспертов и показателя предыдущего квартала, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.
"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2018 года составил 6,8%, во втором квартале — 6,7%, в третьем квартале — 6,5%",- говорится в распространенном в пятницу докладе.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали небольшое замедление темпов роста в третьем квартале до 6,6% с 6,7% во втором квартале 2018 года.
Власти страны установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6,5%. По итогам 2017 года темпы роста ВВП Китая ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, оказавшись лучше официального прогноза в 6,5%.
Торговая война между США и Китаем
В августе США установили пошлину в размере 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.