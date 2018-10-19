РЖД получит 22,8 миллиарда рублей в качестве взноса в уставный капитал

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Государство в 2018 году внесет в уставный капитал ОАО "Российские железные дороги" 22,8 миллиарда рублей, соответствующий проект изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту документа, в рамках ведомственного проекта "развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта" РЖД может получить 22 832 772 600 рублей.

Уставный капитал ОАО "РЖД", по состоянию на апрель 2018 года, составлял 2 триллиона 229,9 миллиарда рублей.