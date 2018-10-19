СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Диапазон 65-70 рублей за доллар не является шоковым для России, поэтому недавняя девальвация не привела к кардинальным изменениям в поведении банковских клиентов, заявил в интервью РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков в рамках форума Finopolis.

Обвал рубля начался 8 августа с отметки 63,5 против доллара и продлился месяц – к 10 сентября американская валюта прибавила более 7 рублей, подскакивала в цене до 70,6 рубля, что является максимумом с марта 2016 года. ЦБ в середине сентября принял решение не покупать валюту для Минфина до конца года, объяснив это необходимостью снизить волатильность финансовых рынков. На этом фоне курс рубля стабилизировался, однако до сих пор не смог отыграть падение. Официальный курс доллара на пятницу вырос на 32,13 копейки, — до 65,72 рубля.

"Масштабной девальвации, которая изменила бы полностью рыночные данные, не было. Например, курс доллара приближался к 70 рублям, потом откатывался обратно к 65, сейчас 66 рублей. Диапазон 65-70 рублей за доллар не является шоковым", — сказал Поляков.

Глава Росбанка также отметил, что крупные корпоративные клиенты банка во время девальвации августа-сентября не пытались конвертировать долларовые депозиты в рублевые.

Поляков в четверг рассказал, что российские компании стали больше интегрировать в свои решения санкционный риск и уменьшают свою зависимость от доллара, переходя в евро и рубли. Кроме того, он указал, что бизнесу интересны и альтернативные валюты, в том числе, японская иена и китайский юань.

"Мы за этим пристально следим. Бизнес компаний Дальнего Востока, связанный с китайскими и японскими компаниями, растет, и мы видим потенциал дальнейшего развития. У нас есть сделки, которые мы обслуживаем в национальных валютах этих стран. Например, недавно один наш клиент, который экспортирует сельскохозяйственную продукцию в Китай, запросил хеджирование пары рубль – юань без привязки к доллару", — рассказал он.