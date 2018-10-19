ВЭБ получит еще 25,4 миллиарда рублей на решение проблем с внешним долгом

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. ВЭБ получит в 2018 году дополнительно 25 миллиардов 451 миллион рублей бюджетных субсидий на компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям, следует из проекта поправок в федеральный бюджет на 2018 год, опубликованный федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Ранее глава ВЭБ Игорь Шувалов на встрече с президентом РФ сообщил, что Внешэкономбанк до конца текущего года урегулирует все проблемы с капиталом и внешним долгом, для этого были проведены необходимые переговоры и консультации.

"Имущественный взнос РФ в госкорпорацию на компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала и компенсацию убытков, возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну Российской Федерации составит в 2018 году (дополнительно) 25,451 миллиарда рублей", — отмечается в проекте поправок.

Кроме того, ВЭБ получит 3,12 миллиарда рублей в качестве имущественного взноса на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в сентябре сообщил, что государство продолжит оказывать ВЭБу поддержку для выполнения институтом развития внешних обязательств и планирует докапитализацию в объеме 300 миллиардов рублей за счет средств Фонда национального благосостояния.

В приложении к проекту бюджета РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сказано, что объем поддержки ВЭБа из средств бюджета на погашение внешнего долга на 2019 год планируется в размере 100 миллиардов рублей, на 2020 год — 50 миллиардов рублей, на 2021 год — также 50 миллиардов рублей.