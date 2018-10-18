США потребовали от Европы отказаться от поддержки "Северного потока — 2"

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Поддержка европейскими странами "Северного потока-2" неприемлема, это углубляет энергетическую зависимость от России, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.
Представители американской власти, в свою очередь, ранее неоднократно заявляли, что намерены противодействовать реализации "Северного потока-2". Звучали заявления и о возможности введения санкций против участников проекта.